Le Big Fish Pub de l’Europe, 13 novembre 2021, Istres cedex.

Le Big Fish

Pub de l’Europe, le samedi 13 novembre à 21:00

Après le confinement les afterworks sont de retour! Le big fish interprète à sa façon fofolk un répertoire résolument moderne « revisité à la manière d’une compilation Paris dernière». Pour vous appâter, la pêche du jour mêlera Rihanna façon Dylan, AC/DC façon country, Lady Gaga façon hispano-zouk ; Madonna et consorts, tous les gros poissons de la radio passent par leur épuisette diabolique. Réussissant à mêler le Mia, Highway to Hell, System of a Down, la reine des neiges avec une guitare, un cajon et une voix de baryton, vous redécouvrirez ces chansons lors d’interprétations acoustiques originales et épurées, à la fois crooner et débonnaires. Venez chanter, sourire, danser et mordre à l’hameçon de cette équipe qui aura plaisir à vous surprendre au cours d’une soirée musicale frétillante !

Entrée libre

♫♫♫

Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T21:00:00 2021-11-13T23:59:00