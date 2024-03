Le Big Fish en Duo La Caravelle Marseille 2e Arrondissement, vendredi 29 mars 2024.

Le Big Fish en Duo en concert à La Caravelle.

Reprises fofolk, pop rock et surtout autres pour ce premier concert de la saison.



Le Big Fish interprète à sa façon fofolk un répertoire résolument moderne revisité à la manière d’une compilation Paris dernière.



Pour vous appâter, la pêche du jour mêlera Rihanna façon Dylan, Black eyed peas façon country, Lady Gaga façon hispano souk, Madonna et consorts, tous les gros poissons de la radio passent par leur épuisette diabolique.



Réussissant à mêler « Le Mia », « Highway to hell » ou « Chandelier » de Sia avec une guitare un cajon et une voix de baryton, vous redécouvrirez ces chansons lors d’interprétations acoustiques originales et épurées, à la fois crooner et débonnaires.



Venez chanter, sourire, danser et mordre à l’hameçon de cette équipe qui aura plaisir à vous surprendre au cours d’une soirée musicale frétillante ! 4 4 EUR.

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

La Caravelle 34 Quai Du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Le Big Fish en Duo Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille