LE BIG BAND EUROPÉEN – LE JAZZ NORDIQUE LE BAL BLOMET Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR

Le Grand Ensemble européen du CMDL et du PSPBB fait son retour au Bal Blomet !

Le Grand Ensemble européen du CMDL et du PSPBB fait son retour au Bal Blomet, avec Anders Jormin qui met son talent de contrebassiste et compositeur suédois au service des grands noms du jazz et de la musique nord-européenne.

Sous sa direction, c’est un swing puissant mais aussi des clairs-obscurs, une ambiance presque sentimentale que propose ce Big Band réunissant les plus éléments les plus brillants de la jeune génération du jazz.

Anders Jormin et ces musiciens venus de 6 prestigieuses institutions européennes (CMDL Evry-Courcouronnes, PSPBB Paris, Hochschule für Musik und Theater de Münich, Royal Academy de Londres, University of Agder de Norvège, Folkhogskola of Fridhem de Suède) proposent un concert spectaculaire et inédit.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/big-band-europ-en1

