Le Big Band du CNRS hotbrass Aix-en-Provence, samedi 23 mars 2024.

Le Big Band du CNRS ♫JAZZ♫ Samedi 23 mars, 21h00 hotbrass 22€

Début : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-23T21:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:59:00+01:00

Le Big Band du CNRS de Marseille a été créé en novembre 2015. Il est composé de chercheur(e)s CNRS, d’universitaires, de musiciens professionnels, d’amateurs solides, et de jeunes espoirs prometteurs qui lui donnent une dynamique tout à fait particulière. Son répertoire, varié et en évolution permanente, est ancré dans la tradition des big bands Blues/Jazz, mais intègre également des compositions et arrangements originaux ainsi que de nombreuses ambiances « latino », dansantes et plus contemporaines, comme présenté ici. De par son origine et son recrutement le Big Band du CNRS de Marseille a créé une interface entre le milieu professionnel musicien et le milieu de la recherche scientifique : la rencontre des deux, notamment lors de conférences-concerts, lui fait emprunter des chemins d’innovation, d’expérimentation, et de dynamisme culturel.

Des jazzman du CNRS, des musiciens professionnels, des étudiants de la classe de jazz du Conservatoire de Marseille, des amateurs scientifiques, éclairés et illuminés, un kaleïdoscope de nationalités, des femmes qui ne s’en laissent pas conter au trombone, à la trompette, au sax, à la direction…

Un répertoire original : à côté des morceaux swing et blues, des compos originales (funk, pop), du latin-jazz et de la salsa…

Direction d’orchestre: Anna Gruzina

hotbrass 1857 Chemin d'Eguilles, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur