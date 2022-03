Le Bien-être en herbes – Avant première Cinéma Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-Gard Saint-Jean-du-GardSaint-Jean-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard Gard Saint-Jean-du-Gard En ouverture des journées de la biodiversité, le réalisateur Raymond Achilli et l’ethnobotaniste Alain Renaux répondront à vos questions sur l’utilisation des plantes par nos anciens. * Infos pratiques : – Le 22 avril 2022 à St Jean du Gard – A 21h Salle Stevenson, av. René Boudon – Entrée gratuite +33 4 66 56 26 36 Droits libres

