Le bien-être alimentaire Conférence l'Archipel Fouesnant, mardi 26 mars 2024.

Le bien-être alimentaire, une question de sens à tous les âges de la vie

Le bien-être est un sujet complexe, partiellement mesurable, qui reste très subjectif.

En 1985, des chercheurs (Diener et Al.) ont établi une méthodologie pour tenter d’évaluer le « bien-être subjectif ». Diététicienne nutritionniste, sociologue et docteur en anthropologie de l’alimentation, Virginie Mesdoua applique cette démarche à l’alimentation. Enseignante à l’Université et autrice des ouvrages À manger et à croire (2021), Nourrir nos identités (2019) et Alimentations saines, faire son choix (2018), elle proposera une définition du bien-être alimentaire.

Chemin faisant, elle abordera diverses notions relatives à l’étude de l’alimentation comme fait social et politique la socialisation alimentaire (la construction d’habitudes alimentaires au sein d’un groupe, d’une société), le marketing alimentaire, la disponibilité et la sécurité alimentaires ou encore les politiques publiques de l’alimentation…

Gratuit, sur inscription auprès de la Médiathèque .

l’Archipel 1 Rue des Îles

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne contact.archipel@ville-fouesnant.fr

Début : 2024-03-26 20:30:00

fin : 2024-03-26



