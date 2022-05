LE BIEN ÉTRANGE MONSIEUR POMMERAY Saint-Père-en-Retz, 21 juillet 2022, Saint-Père-en-Retz.

L’Office de Tourisme, en partenariat avec Véronique Mathot, vous propose une visite originale de Saint-Père-en-Retz, sous un nouvel angle.

Si le passage Pommeraye, site patrimonial remarquable du centre-ville de Nantes est bien connu de tout habitant de notre région, en revanche son créateur, Louis Pommeraye, né et mort à Saint-Père en Retz (1806-1850), l’est moins.

De nombreuses zones d’ombre demeurent autour de ce personnage tant en raison de ses origines familiales que de ses ambitions financières.

Cette visite découverte se propose de revenir sur les raisons, le cadre et l’époque dans lesquels le passage nantais a été conçu puis aménagé et de ce fait elle permettra de mieux approcher la personnalité d’un jeune homme aux rêves inachevés.

