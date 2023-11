LE BICOLORE – LA MAISON DU DANEMARK / Multitude & Singularité Le Bicolore Paris Catégorie d’Évènement: Paris LE BICOLORE – LA MAISON DU DANEMARK / Multitude & Singularité Le Bicolore Paris, 7 décembre 2023, Paris. LE BICOLORE – LA MAISON DU DANEMARK / Multitude & Singularité Jeudi 7 décembre, 19h00 Le Bicolore Entrée libre Multitude & Singularité*

8 décembre – 25 février 2024

Vernissage le jeudi 7 décembre à partir de 19h L’Art à l’ère digitale Les notions de multitude et de singularité* conviennent tant aux êtres qu’aux technologies. Considérer la multitude, c’est envisager la convergence de nos engagements démocratiques sur les médias sociaux. Quand nous pourrions tout aussi bien considérer la multitude des données qui alimentent les intelligences artificielles actuellement au centre de toutes nos attentions. La singularité, nous concernant, c’est celle de nos identités ou profils que sans cesse nous peaufinons en ligne. Quand nous devrions tout autant considérer le concept de singularité technologique qui questionne notre relation aux machines dont il devient difficile de se passer. Les œuvres réunies dans l’exposition Multitude & Singularité* sont à l’image de la complexité du monde dans sa version numérique. *La Singularité : c’est par définition ce qui se situe du côté de l’unique, du spécifique; elle désigne aussi la promesse que l’intelligence des machines dépasse celle de l’homme…Réalité ou Science Fiction ? L’exposition fait partie de la 5e édition de Némo – Biennale internationale des arts numériques de la Région Île-de-France produite par le CENTQUATRE-PARIS, du 30 septembre 2023 au 07 janvier 2024 qui, pendant trois mois, va investir vingt-deux lieux franciliens par des installations, expositions et performances mêlant arts numériques, sciences et spectacles. L’exposition a reçu le soutien de : Beckett-Fonden, Danish Arts Foundation et William Demant Fonden. Collaboration avec le Frac des Pays de la Loire. Commissaire de l’exposition

Dominique Moulon Soutien

Danish Arts Foundaion

Beckett-Fonden

William Demant Fonden Artistes

Stine Deja

Marie Munk

Jeppe Hein

Mogens Jacobsen

Jakob Kudsk Steensen

Jens Settergren

Cecilie Waagner Falkenstrøm Partenariats

Némo biennale internationale des arts numériques

Le Frac des Pays de la Loire

Le Centquatre Paris

Région Île de France Le Bicolore 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00

2023-12-07T19:00:00+01:00 – 2023-12-07T21:00:00+01:00 nouvelles technologies ia Mogens Jacobsen Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Le Bicolore Adresse 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Ville Paris Age max 99 Lieu Ville Le Bicolore Paris latitude longitude 48.873313;2.296504

Le Bicolore Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/