Exposition et vernissage : “Of Specters or Returns” de Jane Jin Kaisen Le Bicolore, 16 février 2023, Paris.

Entrée libre et gratuite

Vernissage le 16 février à 19h autour d’un verre convivial. Exposition du 17 février – 23 avril 2023 au Bicolore.

Le Bicolore 142 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Île-de-France

Jane Jin Kaisen (née en Corée et adoptée au Danemark) est une artiste visuelle, cinéaste et professeure en Media Arts à l’Académie royale des beaux-arts du Danemark. Recourant à l’installation vidéo, au film expérimental narratif, à la photographie, à la performance et au texte, la pratique artistique de Kaisen s’appuie sur des travaux de recherche interdisciplinaire et puise son engagement auprès des communautés minoritaires.

Dans ses oeuvres féministes au visuel fort, à la fois poétiques, polyphoniques et performatives, le passé et le présent entrent en correspondance dans une multiplicité de strates. En appréhendant les sujets de la mémoire, la migration, les frontières et la traduction, elle crée un carrefour entre l’espace de l’expérience vécue et de la connaissance, et celui des histoires politiques à plus grande échelle.

Cette première exposition personnelle de l’artiste en France réunit une sélection d’oeuvres datant de la période 2016-2020, qui négocient les thèmes des legs non résolus de la guerre froide, de la partition de la péninsule coréenne, des mémoires et traumatismes transgénérationnels et des aspirations non réalisées de paix et de solidarité internationale des femmes.

Depuis quinze ans, Kaisen se penche sur les legs de la guerre, du militarisme et de la partition, entre mémoire personnelle et mémoire collective. Elle est particulièrement sensible aux perspectives et positions minoritaires, ainsi qu’à l’historique des migrations et des diasporas.

Commissaire de l’exposition

Yann Chateigné Tytelman



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-16T19:00:00+01:00

2023-02-16T21:00:00+01:00

Of Specters or Returns, Charlottenborg Kunsthal, 2020. Photo de David Stjernholm.