ELSE/ Cie PSCHIT – Soutien DRAC IdF : Aide au projet 2023 Le Bicolore/ Maison du Danemark Paris, 5 mars 2024, Paris.

ELSE/ Cie PSCHIT – Soutien DRAC IdF : Aide au projet 2023 5 et 6 mars 2024 Le Bicolore/ Maison du Danemark Entrée libre

ELSE est un projet musical composé et dirigé par Jean Galmiche en collaboration avec l’autrice/ comédienne Julie Cardile et le compositeur/violoniste Hugo Van Rechem.

Cette pièce électroacoustique pour difusion acousmatique et interprétation mixte au plateau est un hommage à la compositrice danoise, pionnière de la musique électronique, Else Marie Pade.

Le Bicolore/ Maison du Danemark 142 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris

acousmatique électroacoustique

Jean Galmiche