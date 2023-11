Concert de Jazz avec Nana Rashid au Bicolore Le Bicolore – Maison du Danemark Paris Catégorie d’Évènement: Paris Concert de Jazz avec Nana Rashid au Bicolore Le Bicolore – Maison du Danemark Paris, 18 novembre 2023, Paris. Concert de Jazz avec Nana Rashid au Bicolore Samedi 18 novembre, 20h00 Le Bicolore – Maison du Danemark Rendez-vous samedi 18.11.23 à 20h*

« Une qualité vocale intemporelle et émotive qui rappelle la grande Nina Simone » Radio France. Avec la sortie de son album « Music for Betty », une nouvelle star est apparue sur la scène du jazz danois. Sa musique est un puissant cocktail de mélancolie des traditions du jazz nordique, de néo-soul et de blues … Concert organisé en partenariat avec le Festival Jazzycolors. *Entrée libre, sans réservation, dans la limite des places disponibles. Ouverture des portes à 19h30.

d’infos : www.lebicolore.dk Musiciens :

– Nana Rashid : voix

– Rasmus Sørensen : piano

– Jesper Thorn : contrebasse

– Bjørn Heebøll : batterie Lieu :

Le Bicolore

2 ème étage de la Maison du Danemark

142 Avenue des Champs-Elysées

75008 Paris En partenariat avec:

Festival Jazzycolors

TSF JAZZ

