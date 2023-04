Exposition « Bulle du Monde », céramique contemporaine de Nour Fog Le Bicolore, Maison du Danemark – Institut culturel, 13 mai 2023, Paris.

Profitez de la Nuit européenne des musées pour visiter l’exposition

« Bulle du Monde », premier grand projet solo de l’artiste Nour Fog en France.

« C’est lorsque la vie est plus fragile que nous sommes au plus près de nos sensations et nos émotions. Ma source d’inspiration est là. » Nour Fog

L’exposition Bulle du Monde porte sur le soin et l’attention, sur l’enfant venant de naître qui lutte pour s’adapter à la vie hors du ventre maternel, et évoque plus largement combien la vie et notre époque peuvent s’avérer imprévisibles et rudes. Fog s’intéresse aux êtres que nous devenons dans l’adversité, à notre relation à nos émotions et sensations, et au rôle que l’art vient véritablement jouer, à la fois en termes de création et de ressentis. Ancrées dans les vécus corporels et émotionnels personnels de l’artiste, les oeuvres de Nour Fog expriment néanmoins une dimension universelle offrant aux spectateurs et spectatrices un espace de projection de leur propre histoire.

Le compositeur et artiste sonore Jirasol Pereira Ayala apporte également une contribution importante à l’exposition.

Le lien à la France et l’image de Paris intéressent Nour Fog. C’est dans la matérialité, les matières et les références que l’artiste puise à Paris une part de l’énergie qui nourrit l’exposition. Louise Bourgeois est l’un des grands modèles de Nour Fog et une source d’inspiration majeure. Les oeuvres sculpturales de Louise Bourgeois, son talent à représenter le violent et l’intime, en particulier, sont des éléments que Nour Fog tend à intégrer à sa propre pratique. Iel est par ailleurs sensible au langage plastique sobre et corporel de Jean Arp ainsi qu’au jeu et aux recherches de Claude Cahun sur le corps, le genre et l’identité. Nourries de ces nombreuses références françaises, les oeuvres de Nour Fog visent en même temps à renouveler le champ des possibles du médium de la céramique à travers des expérimentations sur le format, la construction, l’assemblage de matières et l’installation.

Commissaire de l’exposition

Catherine Lefebvre

Crédits photographiques

Nour Fog

Le Bicolore, Maison du Danemark – Institut culturel 142 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T12:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

Bulle du Monde, 2023, Sculpture suspendue en céramique et fil de cuivre © Nour Fog