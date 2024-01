Performance artistique : DO YOU BREATHE ? HOW DO YOU FEEL ? LE BICOLORE Au 2ème étage de la Maison du Danemark Paris, jeudi 25 janvier 2024.

DO YOU BREATHE? HOW DO YOU FEEL? Se sentir « VIVANT », Respirer, Re respirer, se Reconnecter à soi, à l’autre.

Une performance proposée par l’artiste Sophie Dupont

Le jeudi 25.01.24 – 19h30 , Entrée libre et gratuite

On vous propose l’espace d’un instant de lâcher prise, de vous re-connceter avec vous-même, avec vos sensations, mais aussi avec l’autre. Mieux s’écouter, se sentir, s’émouvoir, s’entendre, s’aimer.

Nous respirons, nous vivons et nous dépendons aussi de l’autre. Nous sommes interconnectés, dépendants les uns des autres, par la proximité, le toucher.

Or dans un monde où l’ultra connexion aux nouvelles technologies est omniprésente ce recentrage sur soi est de plus en plus difficile.

DO YOU BREATHE? HOW DO YOU FEEL? est une performance qui nous amène à nous RECENTRER tout en apportant une réflexion sur le monde hyper connecté dans lequel nous vivons et son impact sur l’homme.

Artistes :

Sophie Dupont est une artiste visuelle danoise pluridisciplinaire et propose un éventail de pratiques esthétiques telles que la performance, la photographie, la sculpture et la peinture. Elle vit et travaille à Copenhague, au Danemark. Dupont est titulaire d’un MFA de l’Académie royale danoise des beaux-arts et a étudié la danse à la London Contemporary Dance School.

Philippe Cohen Solal ( compositeur français, l’un des fondateurs du groupe Gotan Project entre autre)

Nicolas Faubert

©Sophie Dupont

LE BICOLORE Au 2ème étage de la Maison du Danemark 142 Avenue des Champs-Élysées 75008 Paris Paris 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Île-de-France

