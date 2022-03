Le Bibliobus à la Gloriette Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Le Bibliobus à la Gloriette Tours, 16 avril 2022, Tours. Le Bibliobus à la Gloriette Tours

2022-04-16 09:00:00 09:00:00 – 2022-04-16 12:00:00 12:00:00

Tours Indre-et-Loire Tours Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages.

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages.

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours +33 6 70 05 60 95 Venez rencontrer l’équipe du Bibliobus de la ville de Tours, découvrir, emprunter leurs ouvrages.

Encadré par l’équipe de la Bibliothèque Municipale de Tours BM de Tours

Tours

dernière mise à jour : 2022-03-19 par ADT 37

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Tours Autres Lieu Tours Adresse Ville Tours lieuville Tours Departement Indre-et-Loire

Tours Tours Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tours/

Le Bibliobus à la Gloriette Tours 2022-04-16 was last modified: by Le Bibliobus à la Gloriette Tours Tours 16 avril 2022 Indre-et-Loire Tours

Tours Indre-et-Loire