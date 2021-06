Le Bex’tet New Morning, 22 juin 2021-22 juin 2021, Paris.

Emmanuel Bex trio / ‘Round rock + Thomas de Pourquery

Le bex’tet est un « un bain de jouvence ».

Emmanuel Bex, ce maître de l’orgue Hammond navigue depuis longtemps entre Eddie Louiss et Larry Young en ayant pour philosophie principale « le refus du confort et des conventions » et pour pratique courante « l’art du plongeon sans calcul ». On ajoute une énergie peu commune et une intelligence musicale affutée et vous avez la recette d’une soirée haute en couleurs.

Auteur d’une douzaine d’albums en tant que leader et d’une dizaine d’autres comme coleader, ce musicien de jazz a été récompensé du Prix Django Reinhardt en 1995 et a obtenu les Victoires du Jazz en 2002 avec son trio BFG.

Pour cette nouvelle production, Emmanuel Bex (orgue Hammond, keytar, accordéon) a choisi la formule trio en compagnie d’Antonin Fresson (guitares électriques et acoustiques) et de son fils Tristan Bex (batterie, cajon). Et cerise sur le gâteau, Emmanuel Bex invitera Thomas de Pourquery, magnifique saxophoniste futuriste.

Bref, un beau désordre sonore et festif à déguster sans modération.

