2022-07-02 – 2022-07-03

Sommant Saône-et-Loire Sommant Pour la deuxième année consécutive, pas moins de quatre groupes exceptionnels sur la scène du Beurdinz Festival.

Pour la deuxième année consécutive, pas moins de quatre groupes exceptionnels sur la scène du Beurdinz Festival.

LEMON FURIA

MARCEL ET SON ORCHESTRE

LES 3 FROMAGES

CELKILT

Buvette, snack, camping sur place et parking gratuit. lesbeurdins@lilo.org

Sommant

