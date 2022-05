Le Between de l’annuelle des artistes à la campagne Champlive Champlive Catégories d’évènement: Champlive

Doubs

Le Between de l’annuelle des artistes à la campagne Champlive, 3 juin 2022, Champlive. Le Between de l’annuelle des artistes à la campagne Champlive

2022-06-03 – 2022-06-03

Champlive Doubs Champlive EUR LE BETWEEN DE L’ANNUELLE

Projection et spectacle

Soirée à prix libre

Buvette sur place

Au programme :

La Cie Rubato avec “Nous tout craché”

