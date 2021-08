Grigy Unité de production de béton prêt à l'emploi de Metz-Borny Grigy, Moselle Le Béton : un matériau au service de l’architecture contemporaine Unité de production de béton prêt à l’emploi de Metz-Borny Grigy Catégories d’évènement: Grigy

### Venez visiter une unité de production de Béton prêt à l’emploi ! Le Béton prêt à l’emploi, essentiellement fabriqué à partir de matières minérales (ciment, sable, granulats, eau) est un matériau de construction traditionnel… mais aussi contemporain : le béton est la « pierre liquide » des temps modernes. Fiabilité, durabilité, haute technicité et innovations pour tous les types de constructions, des infrastructures aux logements en passant par les équipements publics. Pour vous en convaincre, partez à la découverte d’une unité de production où nous vous montrerons les étapes de fabrication ainsi que le showroom, en cours de construction, qui mettra à l’honneur, au sein d’un espace dédié à la biodiversité, bétons décoratifs et drainants.

Gratuit. Sur inscription. Départ des visites guidées chaque début d’heure. Chaussures fermées obligatoires.

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T17:00:00

