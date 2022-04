Le bestiaire fantastique du musée Douët Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour Catégories d’évènement: Cantal

Saint-Flour

Le bestiaire fantastique du musée Douët Musée Alfred Douët (maison consulaire), 14 mai 2022, Saint-Flour. Le bestiaire fantastique du musée Douët

Musée Alfred Douët (maison consulaire), le samedi 14 mai à 19:15

Inspirée par les créatures fantastiques présentent dans le musée Alfred-Douët, la classe de CM2 de l’école Hugo-Vialatte à Saint-Flour a réalisé un travail de recherche, d’étude et de création artistique pour réaliser leurs propres créatures et les exposer, tout en identifiant leurs caractéristiques. Présentation du travail des élèves de CM2 de l’école Hugo-Vialatte Musée Alfred Douët (maison consulaire) Maison consulaire 17 place d’Armes, 15100 Saint-Flour Saint-Flour Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:15:00 2022-05-14T19:45:00

Détails Catégories d’évènement: Cantal, Saint-Flour Autres Lieu Musée Alfred Douët (maison consulaire) Adresse Maison consulaire 17 place d'Armes, 15100 Saint-Flour Ville Saint-Flour lieuville Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour Departement Cantal

Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour Cantal https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-flour/

Le bestiaire fantastique du musée Douët Musée Alfred Douët (maison consulaire) 2022-05-14 was last modified: by Le bestiaire fantastique du musée Douët Musée Alfred Douët (maison consulaire) Musée Alfred Douët (maison consulaire) 14 mai 2022 Musée Alfred Douët (maison consulaire) Saint-Flour Saint-Flour

Saint-Flour Cantal