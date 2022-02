Le bestiaire des phosphatières / Expo et atelier Calvignac Calvignac Catégories d’évènement: Calvignac

Calvignac Lot Venez découvrir « Le bestiaire des phosphatières », une plongée dans un Quercy tropical peuplé d’étranges créatures. L’exposition présente quelques fossiles retrouvés dans les phosphatières du Quercy et une reconstitution des paysages dans lesquels vivaient ces animaux…depuis bien longtemps disparus !

Pour mieux comprendre le paléoenvironnement du Quercy, Emmy Martins, animatrice de la Réserve naturelle nationale

d’intérêt géologique du Lot, propose ponctuellement des ateliers complétant l’exposition. Elle vous racontera ces mystérieux animaux du passé avec une série de crânes de fossiles imprimés en 3D. Surprenant !

Exposition en découverte libre du 18 mai au 8 juin à Calvignac (Rocher de la Baume) Infos >> Parc / 05 65 24 20 50

