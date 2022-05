Le Bestiaire baroque, 17 septembre 2022, .

Le Bestiaire baroque

2022-09-17 – 2022-09-17

Une expérience qui donnera l’impression de la présence d’une faune que l’on pourrait retrouver dans le parc du château. Les animaux sont discrets, mais tout de même bien présents dans la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, aussi nous amuserons-nous à en suivre la trace dans un safari musical destiné à les débusquer là où ils se cachent le mieux : dans les airs sérieux, les airs à boire, et les débuts de la cantate française.

Ensemble Faenza

Sarah Lefeuvre, flûte, chant

Olga Pitarch, chant, danse, épinette

Hermine Martin, musettes et flûtes

Ayumi Nakagawa, clavecin

Marco Horvat, chant, théorbe, guitare baroque et direction

En coproduction avec l’Equinoxe de Châteauroux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine du ministère de la Culture.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et du Festival Talleyrand, le théâtre du château sera le lieu d’un « safari musical ».

Une expérience qui donnera l’impression de la présence d’une faune que l’on pourrait retrouver dans le parc du château. Les animaux sont discrets, mais tout de même bien présents dans la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, aussi nous amuserons-nous à en suivre la trace dans un safari musical destiné à les débusquer là où ils se cachent le mieux : dans les airs sérieux, les airs à boire, et les débuts de la cantate française.

Ensemble Faenza

Sarah Lefeuvre, flûte, chant

Olga Pitarch, chant, danse, épinette

Hermine Martin, musettes et flûtes

Ayumi Nakagawa, clavecin

Marco Horvat, chant, théorbe, guitare baroque et direction

En coproduction avec l’Equinoxe de Châteauroux dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine du ministère de la Culture.

© droits réservés

dernière mise à jour : 2022-07-01 par