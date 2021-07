Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse LE BESTIAIRE BAROQUE (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE BESTIAIRE BAROQUE (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) Toulouse, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Toulouse. LE BESTIAIRE BAROQUE (MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES) 2021-07-18 16:00:00 – 2021-07-18 CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue du Périgord

Toulouse Haute-Garonne 20 EUR Musique en Dialogue aux Carmélites a pour écrin une ravissante chapelle baroque, joyau de patrimoine toulousain. Intime et chaleureuse elle accueille chaque été des spectacles dont la spécificité est de toujours marier la musique aux autres disciplines artistiques : littérature, poésie, théâtre, danse, hip-hop, arts visuels, peinture, gravure, … En son jardin les spectateurs rencontrent les artistes autour d’une dégustation de produits de la région. Ce concept est unique et intangible. Au programme: – Ensemble Faenza : L’âne Marco Horvat, chant, théorbe, guitare baroque – La gallinacée Sarah Lefeuvre, chant, flûtes – Le chien Francisco Mañalich, chant, viole, guitare baroque – La chatte Olga Pitarch : chant, danse, épinette

– Musique : Marais, Campion, Chédeville, Gautier, Couperin, Hotteterre, Manuscrit Boerez,

– Texte : Jean de La Fontaine et Poésies spirituelles et morales. MUSIQUE EN DIALOGUE AUX CARMÉLITES 2021

– Texte : Jean de La Fontaine et Poésies spirituelles et morales.

CHAPELLE DES CARMELITES 1 Rue du Périgord