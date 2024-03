LE BEST OFF DU DD 10 ANS D’ARCHITECTURE FRUGALE Maison de l’Architecture de Franche-Comté Besançon, mardi 26 mars 2024.

LE BEST OFF DU DD 10 ANS D’ARCHITECTURE FRUGALE Exposition de 59 exemples inspirants sélectionnés dans les éditions du OFF du développement durable, des ouvrages low-tech, vertueux et participatifs qui répondent aux enjeux climatiques. 26 mars – 10 mai Maison de l’Architecture de Franche-Comté Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T09:00:00+01:00 – 2024-03-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-05-10T09:00:00+02:00 – 2024-05-10T17:00:00+02:00

L’exposition présente 59 exemples inspirants construits au cours des 10 dernières années qui invitent les experts et le grand public à participer au changement de paradigme en cours. Les projets sélectionnés sont issus des 6 éditions du OFF du Développement durable, événement national qui a pour objectif valoriser des ouvrages low-tech, frugaux et participatifs.

« Pas à pas, une nouvelle typologie d’architecture et d’aménagement du territoire, sobre en matières et en énergie, est en train d’émerger, offrant une alternative robuste et désirable. Sans cette frugalité solidaire et créative, pas de réponse efficace aux enjeux d’aujourd’hui et de demain : limiter le réchauffement climatique et prendre en compte la finitude des ressources de la planète en mettant fin aux gaspillages. À travers cette exposition, nous avons voulu mettre en lumière des opérations, projets et initiatives précurseurs à leur époque, qui restent exemplaires et inspirants de nos jours. En quelque sorte, le best of du OFF… » Alain Bornarel et Dominique Gauzin-Müller, commissaires de l’exposition

La frugalité heureuse et créative est une aventure humaine au service de l’indispensable révolution dans les modes de concevoir, de construire et d’aménager.

SOL

La frugalité commence dès le choix de l’implantation et la rédaction du programme, et pose parfois la question : faut-il encore construire ? Elle appelle une utilisation raisonnée du sol, le respect du site et la valorisation du territoire. Elle lutte contre le mitage du paysage et peut aller jusqu’à la sanctuarisation des terres agricoles afin de garantir une production alimentaire locale. Elle encourage la transformation du « déjà-là » pour donner une nouvelle vie à des immeubles existants. L’exposition présente à la fois la reconversion de friches urbaines, la métamorphose de maisons ouvrières, la rénovation énergétique de logements sociaux parisiens avec du béton de chanvre et la restructuration de bâtiments ruraux, avec parfois de nouvelles fonctions.

ÉNERGIE

Dans le domaine de l’énergie, le « Manifeste pour une frugalité heureuse et créative » prône des solutions sobres et efficaces pour assurer le confort thermique, en été comme en hiver. Quand ils sont minimisés par une conception bioclimatique, une isolation renforcée, un rafraîchissement et une ventilation naturels, les besoins peuvent être couverts par des énergies renouvelables produites localement, dans le neuf comme en rénovation. Si quelques réalisations exposées atteignent le standard Passif, d’autres s’éloignent volontairement de la mode des smart buildings pour éviter la dépendance d’installations techniques parfois fragiles et lourdes en maintenance. Ce ne sont pas les bâtiments qui sont intelligents, ce sont les usagers !

MATÉRIAUX

Le béton armé est responsable d’environ 8 % des émissions de CO2. Gros consommateur de sable et granulats, de plus en plus rares, il devrait être réservé aux ouvrages pour lesquels il est incontournable. Les choix frugaux concernant les matériaux et leur mise en œuvre sont guidés par l’usage de ressources locales et la valorisation de savoir-faire artisanaux, afin de minimiser l’empreinte environnementale du bâtiment et de participer à l’essor économique du territoire qui l’entoure. Les matériaux vernaculaires (bois, paille, terre crue, pierre, etc.) sont représentés dans l’exposition à travers des exemples qui prouvent qu’ils peuvent aussi servir la modernité.

PROCESSUS

La frugalité vise la décroissance du prélèvement de ressources, mais prône la croissance et l’épanouissement des relations humaines, dans toute leur richesse. La conception de bâtiments frugaux fait souvent l’objet d’une démarche participative intégrant les futurs usagers, voire les riverains. Elle instaure dès l’amont une collaboration bienveillante entre tous les acteurs, du maître d’ouvrage aux entreprises, en passant par les architectes, les ingénieurs des bureaux d´études et de contrôle, etc.

TERRITOIRE

La frugalité ne s’arrête pas à l’échelle du bâtiment. La solidarité, la maîtrise des ressources et la préoccupation du vivant s’exercent aussi à l’échelle de la commune et des territoires avec lesquels elle interagit. La frugalité est un véritable « ménagement » du territoire.

Exposition produite par l’ICEB, CO2D, Odeys, Envirobat BDM, Envirobat Occitanie et Ville & Aménagement Durable.

Maison de l’Architecture de Franche-Comté 2 rue de Pontarlier, 25000 Besançon Besançon 25000 Centre-Chapelle des Buis Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/best-off-du-dd-10-ans-darchitecture-frugale/ »}]

exposition best off