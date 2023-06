Atelier Fanzine par la plasticienne et autrice Sarah Fisthole Le Berry Social Club Morogues, 18 août 2023, Morogues.

Atelier d’écriture : initiation à la critique musicale et à l’interview d’artistes.

Les ateliers fanzine sont synonymes de découvertes, de réalisations matérielles et de temps de partage pour les enfants comme pour les adultes. La pratique du fanzine, par son aspect hétéroclite et « fait maison » est particulièrement adaptée à un atelier mixte, chacun.e pouvant s’exprimer à sa façon, selon ses envies ou ses aptitudes.

Après avoir étudié et défini les différentes caractéristiques et enjeux du fanzine, les participant.e.s seront initié.e.s à la critique musicale et à l’interview d’artistes. Chaque participant.e sera invité.e à s’exprimer librement autour d’une thématique musicale puis à appréhender de façon ludique la conception d’une publication ancrée dans la philosophie Do It Yourself (Fais-le toi-même).

Un temps d’échanges avec un groupe musical, programmé dans le cadre des concerts estivaux du Berry Social Club, permettra de se saisir de ces techniques et d’expérimenter la pratique de l’entretien. Il s’agira ensuite de travailler collectivement à la rédaction de textes, à la transcription des entretiens et à leur mise en page artisanale.

Atelier de création graphique : conception de la couverture du fanzine et de ses illustrations (dessin, collage).

Les participant.e.s seront invité.e.s à illustrer le fanzine amorcé lors de l’Atelier d’écriture et à concevoir sa couverture. Avec tout le matériel mis à disposition, ielles pourront dessiner, colorer, découper et coller. Le collage permettra à celleux qui n’osent pas dessiner de s’exprimer en toute désinhibition.

www.sarahfisthole666.wordpress.com

Le Berry Social Club Le Chezal Masseron 18220 Morogues Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T10:00:00+02:00 – 2023-08-18T13:00:00+02:00

2023-08-20T15:00:00+02:00 – 2023-08-20T18:00:00+02:00

© PiF