LE BERGER DES SONS Villeneuve-lès-Maguelone, dimanche 3 mars 2024.

LE BERGER DES SONS Villeneuve-lès-Maguelone Hérault

Alain Larribet nous emmène dans une balade tout en poésie et en émotions autour des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme de sa vallée des Pyrénées et d’ailleurs. Il chante et fait sonner duduk, tambourin à cordes ou harmonium indien et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage !

Alain Larribet nous emmène dans une balade tout en poésie et en émotions autour des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme de sa vallée des Pyrénées et d’ailleurs. Il chante et fait sonner duduk, tambourin à cordes ou harmonium indien et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage !

→ dès 7 ans 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 16:00:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

Centre Culturel Bérenger de Frédol

235 boulevard des Moures

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie accueil.bdf@villeneuvelesmaguelone.fr

L’événement LE BERGER DES SONS Villeneuve-lès-Maguelone a été mis à jour le 2024-02-28 par OT MONTPELLIER