Le Berger des Sons – Lou Petit Festival du Conte

2022-05-28 – 2022-05-28

ALAIN LARRIBET – COMPAGNIE LE BERGER DES SONS

Alain raconte les moments forts de son enfance : sa première journée passée en estive, une nuit bercée par la pluie, les brebis blanches ou noires comme des notes de musique… Il transmet son amour pour la montagne, sa passion pour le voyage et esquisse une carte du monde à travers la magie des sons de ses instruments (duduk, hulusi, hang, tambourin à cordes, harmonium indien). Plus qu’un récit, “Lou Petit” est l’histoire d’une vie émouvante, espiègle et passionnée. Le spectacle sera suivi d’un échange avec l’artiste.

dernière mise à jour : 2022-04-09 par