Le berger des sons – Alain Larribet Salle des fêtes Michel Maupin, 12 novembre 2021, Lussac-les-Châteaux.

Le berger des sons – Alain Larribet

Salle des fêtes Michel Maupin, le vendredi 12 novembre à 20:30

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici et d’ailleurs… Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour pour la nature et sa passion pour le voyage, et esquisse une carte du monde à travers la magie des sons de ses instruments… Plus qu’un conte, le Berger des Sons, c’est l’histoire d’une vie… émouvante, espiègle et passionnée. En coréalisation avec l’O.A.R.A (Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine) Musiques et chants Alain Larribet, mise en scène Yannick Jaulin, textes Serge Mahourat. Spectacle soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques, Yannick Jaulin, le Collectif ça-I, les Voix du Sud, Le Théâtre de Gascogne, La Ville d’Orthez, l’ADDA 32 et la Ville d’Oloron Sainte-Marie.

Tarifs : 8 € et 5 € (adhérents MJC et – de 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants)

Tout public à partir de 7 ans / Durée : 1h15 / Tarifs : 8 € et 5 € (adhérents MJC et – de 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants). Protocole sanitaire appliqué.

Salle des fêtes Michel Maupin 16 rue du quai 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux La Clerjaudrie Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-12T20:30:00 2021-11-12T22:00:00