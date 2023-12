Marcher ou courir pour le Téléthon Le Bercail Sainte-Foy-de-Belvès, 3 décembre 2023, Sainte-Foy-de-Belvès.

Sainte-Foy-de-Belvès,Dordogne

Une matinée sportive pour le Téléthon !

2 défis proposés :

– Course de 24 kms à travers la campagne. Rdv à 8h30 au Bercail à Ste Foy de belvès pour un départ à 9h00.

– Randonnée de 6,5 kms au départ du Bercail à 10h30 pour une arrivée sous la Halle de Belvès à 12h..

2023-12-16

Le Bercail

Sainte-Foy-de-Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A morning of sport for the Telethon!

2 challenges on offer:

– 24 km race through the countryside. Meeting at 8:30 am at Le Bercail in Ste Foy de Belvès for a 9:00 am start.

– 6.5 kms hike departing from Le Bercail at 10.30am, arriving under the Belvès Hall at 12pm.

¡Una mañana de deporte para el Teletón!

se proponen 2 retos:

– Carrera de 24 km por el campo. Punto de encuentro a las 8h30 en Le Bercail en Ste Foy de Belvès para una salida a las 9h00.

– Caminata de 6,5 km con salida de Le Bercail a las 10.30 h y llegada bajo el mercado cubierto de Belvès a las 12 h.

Ein sportlicher Vormittag für den Telethon!

2 Herausforderungen werden angeboten:

– 24-km-Lauf durch die Landschaft. Treffpunkt um 8:30 Uhr am Bercail in Ste Foy de belvès für einen Start um 9:00 Uhr.

– Wanderung von 6,5 kms mit Start am Bercail um 10:30 Uhr und Ankunft in der Halle von Belvès um 12:00 Uhr.

