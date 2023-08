Pinocchio(s) Le Bercail – ouitl de création mariotte et arts associés Dunkerque, 17 septembre 2023, Dunkerque.

Pinocchio(s) Dimanche 17 septembre, 14h00 Le Bercail – ouitl de création mariotte et arts associés entrée libre

Alice Laloy de la Compagnie s’Apelle Reviens, dialogue avec la forme contemporaine des marionnettes réalistes. Elle s’intéresse à la figure de Pinocchio et plus précisément à l’instant de la métamorphose du pantin en humain. Pinocchio(s) est une interprétation libre du mythe à partir d’une interrogation plastique : « À quoi ressemble Pinocchio quand il passe de son corps de pantin à son corps d’enfant ? Comment saisir la frontière entre l’inerte et le vivant ? ». Pour y répondre, Alice Laloy inverse les paramètres et transforme un humain en pantin. Par le prisme de la mise en scène et de la photographie, elle cherche à confondre la lisière.

Tout public à partir de 8 ans

durée 1 heure

Le Bercail – ouitl de création mariotte et arts associés 60 rue du Fort Louis 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Dunkerque-Sud Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Alice Laloy