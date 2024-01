Balade sur la piste de l’écureuil Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage, mercredi 31 juillet 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Début : 2024-07-31 10:00:00

fin : 2024-07-31 12:00:00

Balade sur la piste de l’écureuil et des autres petits animaux qui vivent dans la forêt.

Ils sont discrets et peu visibles, mais ils laissent des traces et indices de leur passage. A partir de 5 ans.

Le Bény Bocage Place du Dr Maugeais

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



