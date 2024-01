Balade : Le monde des arbres Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage, vendredi 7 juin 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-07 20:00:00

fin : 2024-06-07 22:00:00

Les arbres ont-ils le sens du toucher, de l’odorat? Perçoivent-ils les couleurs? Se défendent-ils et ont-ils de la mémoire?

Au cours d’une balade de quelques kilomètres dans le bois de Bény Bocage, nous aborderons ces questionnements. Des observations et des expériences nous permettront de mieux comprendre et d’appréhender le monde tel qu’il est perçu par les arbres.

Le Bény Bocage Place du Dr Maugeais

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



