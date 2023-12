Paulo à travers champs, spectacle comique à Le Bény-Bocage. Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’Évènement: Calvados

Souleuvre-en-Bocage Paulo à travers champs, spectacle comique à Le Bény-Bocage. Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, 13 avril 2024, Souleuvre en Bocage. Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 22:30:00 Venez découvrir le spectacle comique « Paulo à travers champs » à la salle des fêtes de Le Bény-Bocage. Places en vente à la Mairie de La Graverie..

Venez découvrir le spectacle comique « Paulo à travers champs » à la salle des fêtes de Le Bény-Bocage. Places en vente à la Mairie de La Graverie.

Venez découvrir le spectacle comique « Paulo à travers champs » à la salle des fêtes de Le Bény-Bocage. Places en vente à la Mairie de La Graverie. .

Le Bény-Bocage salle des fêtes

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie

Mise à jour le 2023-12-10 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Souleuvre-en-Bocage Autres Code postal 14350 Lieu Le Bény-Bocage Adresse Le Bény-Bocage salle des fêtes Ville Souleuvre en Bocage Departement Calvados Lieu Ville Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Latitude 48.9329134 Longitude -0.8404557 latitude longitude 48.9329134;-0.8404557

Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/souleuvre-en-bocage/