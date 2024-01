Balade : Les richesses de la forêt Le Bény Bocage Souleuvre en Bocage, mercredi 6 mars 2024.

Souleuvre en Bocage Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-06 14:00:00

fin : 2024-03-06 16:00:00

Lors d’une balade de quelques kilomètres venez découvrir les richesses de la forêt. Un monde qui vous n’imaginiez peut-être pas se révèlera à vous. Vous en apprendrez plus le mode de vie de nombreuses espèces forestières. Apprenez à chercher quels sont leurs abris et en quoi un simple arbre peut être un véritable milieu de vie pour un grand nombre d’animaux et de végétaux.

Prévoir des chaussures de marche et un vêtement de pluie. A partir de 7 ans

Le Bény Bocage Place du Dr Maugeais

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



