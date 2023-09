Bal des séniors à Le Bény-Bocage Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, 1 octobre 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Pour tous les amoureux de thés dansants, le Département du Calvados et l’association Danses et Loisirs vous invite sur la piste au rythme d’un orchestre réputé. Un goûter sera offert aux participants sur un rythme de Tango, de Foxtrot, de Rock, de Chacha, de Paso Doble, de Madison et même de la Valse. Attention, la réservation est obligatoire !.

2023-10-01 14:30:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

Le Bény-Bocage Salle des Fêtes

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



For all lovers of tea dances, the Département du Calvados and the Danses et Loisirs association invite you to take to the dance floor to the rhythm of a renowned orchestra. Participants will be offered a snack to the rhythm of Tango, Foxtrot, Rock, Chacha, Paso Doble, Madison and even Waltz. Please note: reservations are essential!

Para todos los amantes de los bailes de té, el Département du Calvados y la asociación Danses et Loisirs le invitan a lanzarse a la pista de baile al ritmo de una orquesta de renombre. Se ofrecerá a los participantes una merienda a ritmo de tango, foxtrot, rock, chacha, pasodoble, madison e incluso vals. Tenga en cuenta que la reserva es obligatoria

Für alle Liebhaber von Tanztees laden das Département Calvados und der Verein Danses et Loisirs Sie zu den Rhythmen eines bekannten Orchesters auf die Tanzfläche ein. Bei Tango, Foxtrott, Rock, Chacha, Paso Doble, Madison und sogar Walzer wird den Teilnehmern ein Snack angeboten. Achtung, eine Reservierung ist erforderlich!

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche