Balade sur la piste de l’écureuil à Bény-Bocage Le Bény-Bocage Souleuvre en Bocage, 26 juillet 2023, Souleuvre en Bocage.

Souleuvre en Bocage,Calvados

Venez faire une balade sur la piste de l’écureuil et autres animaux du Bocage avec la Maison de la Nature de Bény-Bocage. À partir de 6 ans. Réservation conseillée..

2023-07-26 10:00:00 fin : 2023-07-26 12:00:00. .

Le Bény-Bocage Rdv place du Dr Maugeais

Souleuvre en Bocage 14350 Calvados Normandie



Take a walk on the trail of the squirrel and other animals of the Bocage with the Maison de la Nature de Bény-Bocage. Ages 6 and up. Reservations recommended.

Ven a dar un paseo por el rastro de la ardilla y otros animales del Bocage con la Maison de la Nature de Bény-Bocage. Para niños a partir de 6 años. Se recomienda reservar.

Machen Sie mit dem Maison de la Nature de Bény-Bocage einen Spaziergang auf den Spuren des Eichhörnchens und anderer Tiere der Bocage. Ab 6 Jahren. Reservierung empfohlen.

