Le Bénou sur un plateau, 14 juillet 2022, .

Le Bénou sur un plateau



2022-07-14 – 2022-07-14

26 26 EUR Partez à la découverte du plateau du Bénou, du pastoralisme, du métier de berger transhumant, de sa faune et de sa flore. Partagez la passion de la famille Pommies qui vous fera visiter sa ferme et rencontrer ses animaux. Enfin, profitez d’un moment de convivialité autour d’un repas fermier, accompagné des éleveurs de la ferme et de

quelques chanteurs de la vallée.

SUR RESERVATION

Animation labellisée Eté Ossalois

