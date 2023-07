Visite libre du Belvédère Le Belvédère Saint-Benoît-sur-Loire, 16 septembre 2023, Saint-Benoît-sur-Loire.

Le Belvédère est un espace interactif dédié à l’abbaye de Fleury. Laissez-vous conter l’histoire millénaire de l’abbaye bénédictine à travers un parcours multimédia, puis accédez au troisième étage pour jouir d’une vue unique. Visite libre et animations.

Le Belvédère 55 rue Orléanaise 45730 Saint-Benoît-sur-Loire Le Belvédère est un espace interactif dédié à l'histoire et à l'architecture de l'abbaye de Fleury. À travers un parcours multimédia, découvrez les 1400 ans de son histoire, puis accédez au troisième étage pour jouir d'un point de vue unique sur l'église abbatiale, joyau de l'art roman.

Le Belvédère est un équipement culturel et touristique de la Communauté de communes du Val de Sully, avec le soutien de la région Centre-Val de Loire et du Département du Loiret. Il propose un parcours scénographique permanent, des expositions temporaires et des activités pour tous types de publics.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Communauté de communes du Val de Sully