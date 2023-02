Atelier « Créatures fantastiques » Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Atelier « Créatures fantastiques » Le Belvédère, 20 avril 2023, Saint-benoit-sur-loire. Atelier « Créatures fantastiques » Jeudi 20 avril, 14h30 Le Belvédère Atelier « Créatures fantastiques » Le Belvédère 55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – A partir des bestiaires médiévaux, les enfants créent leurs propres monstres et chimères. Dès 7 ans –

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-20T14:30:00+02:00

2023-04-20T16:30:00+02:00 CC VAL DE SULLY

