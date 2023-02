Journée des métiers d’art Le Belvédère Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’Évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Journée des métiers d'art Samedi 1 avril, 14h00 Le Belvédère

dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Le Belvédère célèbre pour la première fois les métiers d’art et le patrimoine vivant. Taille de pierre, vitrail, restauration d’œuvres d’art ; venez rencontrer les professionnels de ces métiers et partager leur savoir-faire. Au programme : des démonstrations, des initiations, des conférences mais aussi des portes ouvertes d’ateliers !

