Atelier « Fabrication de bougies » 20 et 22 décembre Le Belvédère

Atelier « Fabrication de bougies »
Le Belvédère
55 Rue Orléanaise, Saint-benoit-sur-loire

par le service Culture et Patrimoine de la Communauté de Communes du Val de Sully – animé par la Cie La Muse – Fabriquez vos propres bougies en cire, moulées d'après la tour-porche de l'abbatiale!

2022-12-20T13:30:00+01:00

2022-12-22T15:30:00+01:00

