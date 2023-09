Soirée Conte « Heure des Histoires » Le Belvédère Ploudalmézeau Catégories d’Évènement: Finistère

Ploudalmézeau Soirée Conte « Heure des Histoires » Le Belvédère Ploudalmézeau, 16 septembre 2023, Ploudalmézeau. Soirée Conte « Heure des Histoires » Samedi 16 septembre, 17h00 Le Belvédère à la Salle des Cormorans – Le Belvédère (proximité de l’Eglise de Portsall).

Durée du spectacle 1h. Public familial à partir de 5 ans – sur inscription. Soirée Contes « Histoires de Mer » par Florence Le Dreff Le Belvédère Rue des Ecoles 29830 Portsall Ploudalmézeau Ploudalmézeau 29830 Portsall Finistère Bretagne 0298481048 [{« type »: « email », « value »: « accueil.mediatheque@ploudalmezeau.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0298486294 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Finistère, Ploudalmézeau Autres Lieu Le Belvédère Adresse Rue des Ecoles 29830 Portsall Ploudalmézeau Ville Ploudalmézeau

