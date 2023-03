Concert au Belvédère Le Belvédère Montfort-l'Amaury Catégories d’Évènement: Montfort-l'Amaury

Concert au Belvédère Le Belvédère, 3 juin 2023, Montfort-l'Amaury. Concert au Belvédère Samedi 3 juin, 15h00 Le Belvédère Gratuit sans inscription Visite commentée du jardin du Maurice Ravel. Un concert avec 3 musiciens sera joué sur le balcon de la maison-musée de Maurice Ravel Le Belvédère 5 rue Maurice Ravel 78490 Montfort-l’Amaury Montfort-l’Amaury 78490 Yvelines Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©service communication Montfort l'Amaury

