Observation de la migration post-nuptiale des oiseaux
Samedi 30 septembre, 09h00
Le belvédère des Mourgues
Beaucaire

Entrée libre et gratuite

Le Château des Mourgues du Grès est un domaine viticole certifié en Agriculture Biologique depuis 2014 et conduit en biodynamie.

Dans le cadre du mécénat mis en place entre l’exploitation et le Centre Ornithologique du Gard (COGard), une matinée de suivi de migration est organisée le 30 septembre, de 9h00 à 12h00. Programme de la matinée :

Depuis le belvédère, offrant un panorama sur la Camargue et les Alpilles, nous pourrons observer, identifier et comptabiliser les oiseaux en migration. Des longues-vues seront mises à disposition afin de permettre ces observations. N’hésitez pas à apporter vos jumelles et/ou longue-vue !

Une dégustation des vins du domaine sera ensuite proposée. Lieu de rendez-vous :

Se garer au domaine du Château des Mourgues du Grès puis se rendre au belvédère (coordonnées : 43.789848, 4.556632 , https://goo.gl/maps/2fWhkUWmyAev5L3y8)

En cas de mauvaises conditions météo, la sortie peut être annulée.

