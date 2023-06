Vendée Passion ! Le Bellevue, la Tranche sur Mer La Tranche-sur-Mer, 8 août 2023, La Tranche-sur-Mer.

Vendée Passion ! 8 – 14 août Le Bellevue, la Tranche sur Mer 509 € (pour un départ de Paris Gare Montparnasse + 90 €)

L’eau, le vent, le sable ou comment apprendre à apprécier son environnement naturel !

Situation et hébergement :

Implanté sur la commune de La Tranche sur Mer sur le littoral vendéen, le centre Bellevue est situé dans un secteur résidentiel calme à 80 mètres de la plage, et à proximité de divers lieux d’investigation : Plan d’eau, centre ville, forêt… Il accueille jusqu’à 90 enfants, tous logés en chambres de 2 à 5 lits disposant de sanitaires (lavabo et douche). Le centre dispose de nombreuses salles : 4 salles d’activités, 1 bibliothèque, 1 salle vidéo et 1 salle scientifique. Au cours du séjour, les enfants découvrent des spécialités locales ou régionales et des repas exceptionnels sont organisés : barbecue, buffet…

Encadrement diplômé. 1 directeur, 1 animateur pour 10 enfants dont 1 assistant(e) sanitaire.

ACTIVITES

Quotidiennement, une palette d’activités est proposée, par l’équipe d’animation, parmi lesquelles l’enfant peut choisir. Parallèlement, il peut lui-même proposer des activités.

Un animateur le guide dans la négociation et mise en place de son projet afin de l’aider à devenir acteur de ses vacances.

• Sur l’eau : les enfants pratiquent le kayak de mer lors de 2 séances de 1h à 1h30. Ces séances sont organisées sur un plan d’eau fermé ou en mer en fonction des capacités des enfants ou des conditions météorologiques.

• Dans l’eau : sur la plage surveillée à 50 mètres du centre, la baignade peut être organisée quotidiennement par l’animateur surveillant de baignade.

• Pêche à pieds : avec remise à l’eau immédiate pour découvrir la faune et la flore à marée basse quand les zones rocheuses sont découvertes.

• Sur le sable : l’équipe propose d’aller au-delà des traditionnels jeux de plage pour imaginer d’autres sources de jeux de découverte et de plaisir.

Avec le sable : ressource inépuisable, les enfants apprennent à réutiliser cet élément naturel pour le transformer lors de plusieurs séances d’arts plastiques guidées par un animateur qualifié.

• Vélo : Après l’obtention de leur « Permis Vélo », les jeunes peuvent participer à une balade à l’extérieur du centre, à la journée ou demi-journée, en fonction de leur âge et de leur aisance, ils valident tout ou partie de leur carnet de Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Le circuit goudronné d’une distance d’environ 10 km au bord de l’eau, de la plage de la Terrière à la lagune de la Belle Henriette ; aussi appelé la « petite Californie » vendéenne offre un des plus beaux panora-mas des paysages vendéens entre dunes, plage et marais, découverte d’un patrimoine naturel saisissant.

Autres activités : fabrication de tableaux marins, matelotage, atelier météo, journées exceptionnelles, jeux libres…

