J’ai pour moi les vents, les astres et la mer Le Bellevue, 8 avril 2023, Biarritz.

Un projet transdisciplinaire engagé par l’artiste Franck Cazenave, une recherche invitant à reconsidérer notre relation au vivant à partir des rapports singuliers qu’entretient Biarritz avec les éléments. Peinture, photographie, vidéo, littérature, musique … l’exposition croisera les regards de plus de 30 artistes. Un programme riche de rencontres avec le public rythmera l’exposition (voir détail sur https://lesventslesastreslamer.com/)

Avec les œuvres de F. Cazenave, C. Ancelle Hansen, Jd Beauvallet, M. Brouqué, L.Camus, V. Castant, F. Compagnon,

E.Cossu, E. Dicharry, La Femme, S. Geoffrion, A. Hurel, P. Jeanneau, M. Koegler, C. Lederer, J. Legrand, H. Lot,

E. Lunven, A. Marcé, E. Martens, C. Mestelan, V.Menjou-Cortes, O. Peyre, V. Reinhardt, J.Romero, E.Routa, F. Saltiel, M

M.Santos, S.Tellier, V.M Vernis-Dassance, C. Veunac..

2023-04-08 à ; fin : 2023-05-03 18:00:00. .

Le Bellevue Place Bellevue

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A transdisciplinary project initiated by the artist Franck Cazenave, a research inviting us to reconsider our relationship with the living from the singular relationship that Biarritz has with the elements. Painting, photography, video, literature, music … the exhibition will cross the views of over 30 artists. A rich program of meetings with the public will punctuate the exhibition (see details on https://lesventslesastreslamer.com/)

With the works of F. Cazenave, C. Ancelle Hansen, Jd Beauvallet, M. Brouqué, L.Camus, V. Castant, F. Compagnon,

E.Cossu, E. Dicharry, La Femme, S. Geoffrion, A. Hurel, P. Jeanneau, M. Koegler, C. Lederer, J. Legrand, H. Lot,

E. Lunven, A. Marcé, E. Martens, C. Mestelan, V.Menjou-Cortes, O. Peyre, V. Reinhardt, J.Romero, E.Routa, F. Saltiel, M

M.Santos, S.Tellier, V.M Vernis-Dassance, C. Veunac.

Un proyecto transdisciplinar iniciado por el artista Franck Cazenave, un proyecto de investigación que nos invita a reconsiderar nuestra relación con el mundo vivo a partir de la singular relación de Biarritz con los elementos. Pintura, fotografía, vídeo, literatura, música… la exposición cruzará las miradas de más de 30 artistas. Un rico programa de encuentros con el público puntuará la exposición (ver detalles en https://lesventslesastreslamer.com/)

Con obras de F. Cazenave, C. Ancelle Hansen, Jd Beauvallet, M. Brouqué, L.Camus, V. Castant, F. Compagnon,

E.Cossu, E. Dicharry, La Femme, S. Geoffrion, A. Hurel, P. Jeanneau, M. Koegler, C. Lederer, J. Legrand, H. Lot,

E. Lunven, A. Marcé, E. Martens, C. Mestelan, V.Menjou-Cortes, O. Peyre, V. Reinhardt, J.Romero, E.Routa, F. Saltiel, M

M.Santos, S.Tellier, V.M Vernis-Dassance, C. Veunac.

Ein transdisziplinäres Projekt des Künstlers Franck Cazenave, eine Untersuchung, die dazu einlädt, unsere Beziehung zum Lebenden anhand der einzigartigen Beziehungen, die Biarritz mit den Elementen unterhält, neu zu überdenken. Malerei, Fotografie, Video, Literatur, Musik… Die Ausstellung vereint die Sichtweisen von mehr als 30 Künstlern. Ein umfangreiches Programm mit Begegnungen mit dem Publikum rhythmisiert die Ausstellung (siehe Details auf https://lesventslesastreslamer.com/)

Mit Werken von F. Cazenave, C. Ancelle Hansen, Jd Beauvallet, M. Brouqué, L.Camus, V. Castant, F. Compagnon,

E.Cossu, E. Dicharry, La Femme, S. Geoffrion, A. Hurel, P. Jeanneau, M. Koegler, C. Lederer, J. Legrand, H. Lot,

E. Lunven, A. Marcé, E. Martens, C. Mestelan, V.Menjou-Cortes, O. Peyre, V. Reinhardt, J.Romero, E.Routa, F. Saltiel, M

M.Santos, S.Tellier, V.M Vernis-Dassance, C.Veunac.

