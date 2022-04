Le Bélier VTT La Clusaz La Clusaz Catégories d’évènement: Haute-Savoie

La Clusaz Haute-Savoie La Clusaz Le Bélier VTT, c’est le nouveau rendez-vous #VTT ouvert à tous à La Clusaz !

Du 11 au 12 juin, venez pédaler avec nous : des épreuves XC de 17 à 51km, des rando de 9 à 37km en VTT ou VTTAE… info@club-laclusaz.com +33 4 50 32 69 50 https://www.lebelier-laclusaz.fr/ La Clusaz

