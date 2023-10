Visite guidée et atelier créatif au Bel Ordinaire Le Bel Ordinaire Billère, 27 décembre 2023, Billère.

Billère,Pyrénées-Atlantiques

Youpi c’est les vacances ! Visite guidée et atelier créatif gratuits au Bel Ordinaire

Pendant les vacances scolaires, chaque mercredi à 10h ou à 15h, profitez d’une visite guidée avec un médiateur et d’un atelier créatif avec un artiste intervenant à partager en famille. C’est gratuit, il suffit de vous inscrire..

2023-12-27 fin : 2023-12-27 17:00:00. EUR.

Le Bel Ordinaire

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Yippee, it’s the vacations! Free guided tour and creative workshop at Bel Ordinaire

During the school vacations, every Wednesday at 10am or 3pm, enjoy a guided tour with a mediator and a creative workshop with an artist to share with the whole family. All you have to do is register.

Yupi, ¡son las fiestas! Visita guiada gratuita y taller creativo en Bel Ordinaire

Durante las vacaciones escolares, todos los miércoles a las 10h o a las 15h, disfrute de una visita guiada con un intérprete y de un taller creativo con un artista para compartir con toda la familia. Sólo tiene que inscribirse.

Jippie, es sind Ferien! Kostenlose Führung und Kreativworkshop im Bel Ordinaire

Während der Schulferien können Sie jeden Mittwoch um 10 Uhr oder 15 Uhr eine Führung mit einem Mediator und einen kreativen Workshop mit einem Künstler genießen, die Sie mit Ihrer Familie teilen können. Es ist kostenlos, Sie müssen sich nur anmelden.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Pau