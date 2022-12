L’extra Noël Le Beignet Doré Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

L’extra Noël Le Beignet Doré, 2 décembre 2022, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. L’extra Noël Vendredi 2 décembre, 17h00 Le Beignet Doré

Entrée gratuite – Sur inscription

L’association Des rêves pour Yanis invite tous les enfants en situation de handicap à venir s’amuser au Parc de Loisirs Le Beignet Doré Le Beignet Doré 384 Rue des Moulins 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 Loiret Centre-Val de Loire Ho ho ho, le père Noël invite pour la 2ème année consécutive les loulous « extra » et leurs frères et sœurs le vendredi 2 décembre, à venir faire la fête au Parc de Loisirs Le Beignet Doré, de 17h à 20h Au programme, goûter, présence de de Super-Héros de l’association Génération Multivers spectacle de magie avec Julien Magic, présence du père Noël, maquillage, atelier bricolage de Noël avec Aurélie de Le Meilleur des Sorties pour enfants dans le Loiret Kidiklik 45 … et évidemment les supers structures gonflables, idéales pour se défouler et booster la motricité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-02T17:00:00+01:00

2022-12-02T20:00:00+01:00 agence Nuntius

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Autres Lieu Le Beignet Doré Adresse 384 Rue des Moulins 45750 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ville Saint-Pryvé-Saint-Mesmin lieuville Le Beignet Doré Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Departement Loiret

Le Beignet Doré Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pryve-saint-mesmin/

L’extra Noël Le Beignet Doré 2022-12-02 was last modified: by L’extra Noël Le Beignet Doré Le Beignet Doré 2 décembre 2022 Le Beignet Doré Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Loiret