Découverte de la broderie or à la main d’exception LE BEGONIA D’OR – Atelier de broderie d’art, 27 mars 2023 08:00, Rochefort. Découverte de la broderie or à la main d’exception 27 mars – 2 avril LE BEGONIA D’OR – Atelier de broderie d’art Porte-ouverte au Bégonia d’Or Découvrir comment on brode l’or à la main ! Cette porte-ouverte offre l’occasion de découvrir le plaisir de l’artisanat d’art, en l’occurence, la broderie or à la main : les matériaux, les gestes du savoir-faire qui mènent aux oeuvres d’art créées par l’atelier ou aux commandes de clients de grandes maisons. En visitant l’atelier, vous comprendrez qu’un stage de broderie or à l’atelier du Bégonia d’Or est à votre portée surtout si vous en avez toujours rêvé. Ensuite, vous pourrez magnifier votre quotidien.

Comment une idée devient-elle dessin? Un dessin devient-il broderie d’art ?

Pourquoi un tel atelier de broderie d’art à Rochefort ? Qui sont les clients du Bégonia d’Or ? Est-il possible aujourd’hui de devenir brodeur d’or dans le cadre de la reconversion professionnelle ou de la formation professionnelle en s’appuyant sur la transmission et les stages du Bégonia d’Or ?

Venez nous voir lors lors des JEMA en Nouvelle-Aquitaine. Embellir votre quotidien avec vos broderies, avec des rêves de changement, avec des pièces uniques … Créé en 1995, Le Bégonia d’Or, atelier de broderie main spécialisé en broderie or, est dirigé par la seule Maître d’Art brodeuse au fil d’or en France, Sylvie Deschamps. De surcroît, la première d’atelier, Marlène Rouhaud, est ancienne Elève Maître d’Art de Sylvie Deschamps. Ce duo unique dans les ateliers de broderie d’art en France place résolument Le Bégonia d’Or sous les auspices de l’excellence des savoir-faire, la transmission de leur art. A la technique s’ajoutent la minutie, la patience et surtout la passion !

Ces valeurs sont partagées au sein de l’atelier par Thierry Tarrade, brodeur, designer et responsable des formations. Son engagement enjoué auprès des stagiaires est loué. Sylvie Deschamps exige les meilleures fournitures manufacturées en France : toiles, peaux et fils métalliques, d’or, d’argent, cannetille, jaseron, paillettes pour garantir l’inaltérabilité sur le long terme.

Etabli à Rochefort, l’atelier s’inscrit dans l’histoire de cette ville de Charente-Maritime née avec la fondation de son Arsenal militaire en 1666 sous l’impulsion de Louis XIV : les broderies d’insignes militaires pour la marine et l’aristocratie locale furent dès lors une nécessité.

Voici les quatre activités piliers de l’atelier : la sublimation et l’ennoblissement des oeuvres par la broderie or pour les artistes-designers, les architectes et décorateurs intérieurs, les parfumeurs, les horlogers, les Grands Couturiers, les joaillers, les maroquiniers, les chausseurs … la restauration et reproduction de broderies anciennes liturgiques et profanes pour le secteur public, les armes, les associations, les musées, les individuels … la création d’oeuvres brodées sur commande – logos, cadeaux d’entreprise, armoiries, blasons, monogrammes – et de pièces uniques (vendues à l’atelier & en ligne) ou sur-mesure la transmission de savoir-faire en broderie or, crochet de Lunéville, broderie liturgique avec des stages tous niveaux pour brodeurs professionnels, brodeurs loisirs et personnes en reconversion professionnelle. LE BEGONIA D’OR – Atelier de broderie d’art 10 Rue du Docteur Peltier – Bureau 11 Rochefort 17300 Charente-Maritime Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

