Le beffroi Musée Boucher-de-Perthes, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Abbeville.

Le beffroi

le samedi 3 juillet à Musée Boucher-de-Perthes

À 18h, 19h, 21h et 22h Le beffroi d’Abbeville est l’un des beffrois les plus anciens de France. Construit à partir de 1209, il est le symbole de l’indépendance communale face au pouvoir seigneurial obtenue à la fin du XIIe siècle par les bourgeois d’Abbeville. Siège de l’hôtel de ville jusqu’en mai 1940, le beffroi sort des bombardements fortement endommagé. Il est aujourd’hui l’édifice le plus ancien de la ville. La visite vous mènera à 27 mètres de hauteur, vous offrant ainsi une vue panoramique de la ville d’Abbeville et de ses alentours. Le beffroi d’Abbeville est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1926 et au Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2005 dans le bien sériel des “Beffrois de Belgique et de France”. _**Visites limitées à 15 personnes, elles se font sur inscription à l’entrée. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. Attention, il y a 119 marches à grimper !**_

Visites limitées à 15 personnes, elles se font sur inscription à l’accueil du musée

Visites commentées

Musée Boucher-de-Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville Abbeville Somme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T19:00:00;2021-07-03T19:00:00 2021-07-03T20:00:00;2021-07-03T21:00:00 2021-07-03T22:00:00;2021-07-03T22:00:00 2021-07-03T23:00:00